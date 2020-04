Investitii BERD in Romania, in contextul crizei COVID-19. Un judet a primit 20 de milioane de euro Banca Europeana pentru Dezvoltare si Reconstructie (BERD) are o noua strategie pentru Romania in perioada 2020-2025, care se va concentra cel mai mult pe dezvoltarea infrastructurii, a productivitatii si a sectorului financiar. Totodata, BERD a acordat un imprumut de 20 de milioane de euro Buzaului.



Consiliul de Administratie al institutiei financiare internationale a aprobat vineri noua strategie pentru Romania, ceea ce va schita investitiile BERD in urmatorii cinci ani, se arata pe site-ul Bancii. Aici sunt incluse si masuri ca raspuns la criza coronavirusului, dar si eforturi pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile la masinile de preparat paine au crescut, in ultima luna, cu 70%, in timp ce la purificatoarele de aer saltul a fost de peste 50%, bugetul mediu alocat de romani pentru astfel de achizitii fiind de aproximativ 1.000 de lei, reiese din datele publicate miercuri de reprezentantii unui retailer…

- Salvati Copiii Romania anunta ca deschide un fond de urgenta pentru sprijinirea sistemului medical in criza provocata de noul coronavirus. "In contextul pandemiei de coronavirus, care pune presiune majora pe sistemul medical, Salvati Copiii Romania anunta deschiderea unui fond de urgenta pentru…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat de la banci 13,053 miliarde de lei in primele doua luni din 2020, precum si 3 miliarde de euro de pe pietele externe. Astfel, conform calculelor Agerpres, MFP a imprumutat de la banci 5,378 miliarde de lei in luna ianuarie, echivalentul a 1,12 miliarde…

- Ministrul demis si iar propus al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, spune ca Romania va pierde 500 de milioane de euro in noul buget al Uniunii Europene, iar aceasta pierdere va fi zona proiectelor de infrastructura de transport. Bolos a primit aviz negativ in urma audierii in comisiile parlamentare.…

- Constructorul auto german Volkswagen a informat vineri ca ofera suma de 830 de milioane de euro pentru a pune capat unei actiuni colective in justitie, demarata de clientii germani care vor sa obtina despagubiri in urma scandalului Dieselgate, transmite DPA. Un numar de peste 400.000 de cetateni…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla vineri dimineata in stare de prealerta, in functie de indicatorul care arata volumul efectiv de gaze aflat in conductele de transport, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz. Astfel, la ora 7:00, indicatorul Line Pack, care reprezinta…

- Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de branza din UE, cu o cantitate de 2,2 milioane tone sau 22% din totalul UE, urmata de Franta (1,9 milioane tone) si Italia (1,3 milioane tone), arata datele publicate vineri de Eurostat. Romania se afla undeva la jumatatea clasamentului, cu…

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), bulgaroaica Kristalina Georgieva, a calificat duminica drept plauzibil obiectivul de aderare a Bulgariei la zona euro in 2023, intr-un interviu acordat postului de radio public bulgar BNR, citat de AFP. Kristalina Georgieva a precizat…