Investiție majoră la doi pași de România: fabrică de baterii de peste 7 miliarde de euro E oficial: inca o investitie gigant care trece pe langa noi. Cea mai mare fabrica de baterii din Europa, in valoare de 7,3 miliarde de euro, va fi construita in Ungaria, la Debrecen, la numai 90 de km de Oradea. Compania chineza CATL a declarat vineri ca va construi o fabrica de baterii in Ungaria

- In orașul ungar Debrecen (Debrețin), la 90 km de Oradea, va incepe in acest an construcția unei mega-fabrici de baterii pentru mașini electrice, Investiția totala va fi de 7,3 miliarde euro, iar primul client anunțat este Mercedes. Compania care investește este CATL din China.

