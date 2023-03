In Municipiul Alba Iulia se va construi un centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitați, in valoare de un milion de euro, cu finanțare prin PNRR. Centrul „Orizonturi” va fi inclus in organigrama Direcției de Asistența Sociala Alba Iulia. Proiectul de realizare a centrului, depus pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența, […] The post Investiție de un milion de euro, in construcția unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitați, la Alba Iulia first appeared on albaiuliainfo.ro .