Investiție de peste 3,3 milioane de lei în reabilitarea termică a Școlii Generale Teiuș Școala Generala Teiuș va fi rebilitata termic, printr-un proiect in valoare de peste 3.3 milioane de lei. Lucrarile demarate la corpul de cladire aferent claselor V-VIII vor genera un confort termic și o ventilație corespunzatoare pentru copiii și cadrele didactice ce desfașoara activitați in școala și vor scadea consumul de gaz și energie electrica. „Lucrarile demarate la Școala Generala Teiuș, corpul de cladire aferent claselor V-VIII, un proiect amplu de reabilitare termica a școlii teiusene, in valoare de peste 3,3 milioane lei vor genera un confort termic și o ventilație corespunzatoare pentru…

Sursa articol si foto: teiusinfo.ro

