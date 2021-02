Investiţie de milioane de euro pentru staţii de gunoi nefolosite Stațiile de sortare, compostare și transfer din Craiova și județul Dolj sunt nefuncționale deși au inghițit milioane de euro. In Craiova exista o stație de sortare moderna, cu tehnologie de milioane de euro, dar nefuncționala. In aceeași situație se afla și stația de compostare. Amandoua au fost construite cu fonduri europene, langa groapa de gunoi de la Mofleni. Costul lucrarilor s-a ridicat la suma de 34.781.830,86 lei, fara TVA, din care costurile de proiectare sunt de 180.674,60 lei. Statia de sortare are o capacitate de 44.000 de tone pe an. Statia de compostare are o capacitate de 18.000… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

