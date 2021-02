Stiri pe aceeasi tema

- Înalta Curte de Casație și Justiție a decis marți, 5 ianuarie ca masca de protecție este obligatorie în spații deschise, iar masura ce prevede acest lucru este aboslut legala. Hotarârea a fost pronunțata într-un dosar deschis…

- Sentința a Curții de Apel București de anulare a masurilor restrictive de libertate religioasa, din 14 decembrie 2020, vine ca un act de reparație morala la adresa creștinilor care au fost privați, in mod nelegal, de posibilitatea de a participa la slujbe și pelerinaje, la aceasta adaugandu-se climatul…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, este cercetat penal pentru fals in declarații cu referire la colaborarea cu Securitatea. Dosarul a fost deschis de Parchetul General, potrivit Agerpres.Dosarul a fost deschis in urma unei plangeri formulate de Grupul de Investigatii Politice (GIP) in iulie…

- Acuzata ca ar fi primit mita 10.000 de euro și 120.000 de lei, fostul ministru Sorina Pintea va trebui sa se prezinte pentru judecata la Maramureș, conform deciziei magistraților bucureșteni. Miercuri, un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis ca instanta pe care o reprezinta nu are competenta…

- Fapta a avut loc in noaptea de 25 26.02.2020, in jurul orelor 02:00. Din aparatul ATM doua casete cu bani in care se afla suma totala de 65.110 lei, cauzand un prejudiciu in dauna CEC BANK in valoare de 117.721, 56 lei.O noua decizie in dosarul bancomatului aruncat in aer in localitatea Lumina, in februarie…