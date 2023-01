Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA – Premierul liberal mai sustine ca pe langa aceste impaduriri este nevoie și de un management performant al deșeurilor deopotriva! „La un an de la investirea noului Guvern, putem spune ca zonele roșii scad ca suprafața și sunt inlocuite de verdele pe care ni-l dorim cu toții ca moștenire pentru…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat, joi, ca drumul european pe care a pornit Republica Moldova este prea lung, iar soluția de viitor pentru aceasta țara este reunificarea cu Romania. „Soluția de viitor pentru Republica Moldova, cand politicienii de pe ambele maluri ale Prutului vor avea curaj,…

- Din pricina lui Klaus si a coalitiei PSD-PNL-UDMR, anul electoral 2024 va gasi Romania intr-o pozitie extrem de vulnerabila, cu un AUR din ce in ce mai agresiv, ce-i va baga in sperieti pe toti cei saraci cu duhul. In frunte cu liberalii. Iohannis a dezamagit fiindca nu a incercat nici macar o singura…

- In urmatorul deceniu, Romania, prin strategia nationala pentru sport, isi propune reformarea sportului de performanta, de masa si cel scolar. Ministrul Eduard Novak a sustinut astazi, la Galati, ca toate obiectivele din strategie vor fi puse in practica prin elaborarea unei noi legi a sportului. Oficialul…

- Observatorul Astronomic din Odobești nu mai este doar un proiect pe hartie. Saptamana trecuta au fost facute sapaturile pentru fundație și a fost turnat blocul beton de egalizare, iar lucrarile continua. Primarul Daniel Nicolaș spune ca prin realizarea acestui proiect, orașul Odobești se va plasa pe…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) incepe o serie de prezentari ale „Serviciilor oferite contribuabililor”, in colaborare cu universitațile de prestigiu din Romania.Primul eveniment este gazduit de Universitatea „Dunarea de Jos” Galați și va consta intr-o prezentare explicativa și, totodata,…

- The French Embassy in Romania commemorates the Armistice of World War I and marks the centennial of the awarding of the "Croix de guerre" decoration to the cities of Galati, Giurgiu and Iasi, during special ceremonies that will take place between November 2-17, told Agerpres. Fii la curent…