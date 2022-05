Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere intre companiile Esaote Spa Italia, Camed Medical Systems Gmbh Germania, BMS Ultraschall Germania si DTL Medical SRL Romania, pentru a limita comercializarea echipamentelor de ultrasonografie (ecografe) marca Esaote pe teritoriul…

- Consiliul Concurentei a anuntat miercuri ca a declansat o investigatie privind posibila incalcare a legislatiei din domeniul concurentei de catre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), in calitate de operator autorizat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (in prezent Registrul…

- "Ne confruntam, si poate ca e prea mult spus ne confruntam, dar nu reusim de o buna perioada de timp sa gasim solutii la o chestiune care contamineaza imaginea acestei autoritati si ma refer la acest produs social RCA. (...) In ultimul timp a fost o propunere a Autoritatii de Supraveghere Financiara,…

- Senatorul PNL, Cristian Niculescu Țagarlaș apreciaza inițiativa Guvernului de a sancționa vinovații care au crescut in mod abuziv prețul carburanților, generand instabilitate pe piața din Romania. „Companiile petroliere care au crescut in mod abuziv prețul carburanților, generand instabilitate pe piața,…

- „Este o situație internaționala dificila și volatila generata de adoptarea masurilor economice de combatere a agresiunii ruse in Ucraina. In acest context, noi veghem ca unele companii sa nu profite de aceasta situație, deoarece o eventuala creștere nejustificata a prețurilor poate conduce la sancțiuni”,…

- Pretul carburantilor in Romania a depasit in aceste zile pragul de 8 lei pe litru, arata datele analizate de AGERPRES pe baza Monitorului Preturilor la Carburanti, aplicatie lansata de Consiliul Concurentei.