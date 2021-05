Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii care isi desfasoara activitatea pe piata productiei si/sau comercializarii carnii de pasare din Romania, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Companiile investigate…

- Bulgaria da asigurari ca va deschide sezonul turistic estival la 1 mai Bulgaria, aflata în noul val al pandemiei, da asigurari ca va deschide sezonul turistic estival la 1 mai. Autoritatile de la Sofia, au anunțat ca pâna atunci, vor fi vaccinati cei peste 200.000…

- Departamentul a emis deja in ultimele zile ale administratiei Trump o decizie finala interimara, pentru a raspunde ingrijorarilor existente in lantul de aprovizionare din sectorul tehnologiei comunicatiilor si informatiei, afirmind ca aceasta va intra in vigoare dupa o perioada de consultari publice…

- „Daca se va ajunge la aceasta decizie, am cunoștința de discuții la nivel european, cred ca ele sunt discuții exploratorii avand in vedere ca multe state europene depind de turism. Este mult prea devreme sa vorbim despre un pașaport de vaccinare. Romania, ca și celelalte țari, emit acest cerificat medical…

- ​​România într-un punct critic, calitatea candidaților la recrutare din ce în ce mai slaba ● Bugetul pe 2021, unul de corectie. CES nu vrea ca statul sa ajute companiile in detrimentul bugetarilor ● Ancheta DNA: Lista celor mai norocoase firme afectate de pandemie ● Companiile municipale…

- Companiile active in Romania vor investi masiv in solutii IT, in 2021, iar ritmul de digitalizare se va accelera, estimeaza specialistii Wizrom Software, potrivit Agerpres. "Anul acesta va aduce ceea ce a lipsit atat de mult anului 2020, si anume mai multa predictibilitate, in special la nivel…