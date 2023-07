Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a anunțat ca a declanșat o investigație privind o posibila incalcare a regulilor in domeniu de catre companiile Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania pe piața emiterii și comercializarii de tichete. Sunt indicii, susține Consiliul Concurenței, ca firmele Edenred Romania,…

- Consiliul Concurentei anunța ca a declansat o investigatie privind principalele companii de pe piața emiterii si comercializarii de tichete, suspectate de ințelegeri. Ancheta vizeaza firmele Edenred Romania, Sodexo Pass Romania si Up Romania pe piata emiterii si comercializarii de tichete, a anuntat,…

- Consiliul Concurentei a anuntat ca a declansat o investigatie privind o posibila incalcare a regulilor in domeniu de catre companiile Edenred Romania, Sodexo Pass Romania si Up Romania pe piata emiterii si comercializarii de tichete, potrivit news.ro.”Consiliul Concurentei a declansat o investigatie…

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibila incalcare a regulilor in domeniu de catre companiile Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania pe piața emiterii și comercializarii de tichete. Autoritatea de concurența are indicii ca firmele Edenred Romania, Sodexo Pass Romania…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila incalcare a regulilor in domeniu de catre companiile Edenred Romania, Sodexo Pass Romania si Up Romania pe piata emiterii si comercializarii de tichete, a anuntat, joi, institutia, potrivit Agerpres."Autoritatea de concurenta are…

- Astazi, pe 6 iulie, Consiliul Concurentei a deschis investigatii cu privire la eventuale fraude comise de trei firme din Romania care s au vorbit sa vanda bonuri de masa la preturi reduse si sa si imparta piata serviciilor. Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila incalcare…

- Autoritatea de concurența are indicii ca firmele Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania și-ar fi coordonat comportamentele in cadrul anumitor licitații la care au participat, precum și la stabilirea nivelului comisioanelor de rambursare a tichetelor percepute de la magazinele affiliate,…

- "Autoritatea de concurenta are indicii ca firmele si-ar fi coordonat politicile comerciale astfel sa isi imparta lucrarile in cadrul procedurilor de achizitie publica organizate de directiile regionale de drumuri si poduri", anunța Consiliului Concurenței (CC) intr-un comunicat .Potrivit sursei citate,…