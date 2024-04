Stiri pe aceeasi tema

- Un fenomen ciudat a luat amploare in Cluj-Napoca din cauza prețurilor extrem de mari la servicii. Oamenii zic ca atunci cand au ocazia, prefera sa mearga la un salon sau poate la o croitorie, in județele vecine. Creșterea constanta a costurilor vieții in municipiu i-a forțat pe oameni sa caute soluții…

- Clujenii care locuiesc in Borhanci se plang ca paraul Becaș, care trece și prin cartierul Borhanci a devenit un adevarat focar de infecție, unde și-au gasit casa diferite viețuitoare. Oamenii se plang ca locul este extrem de murdar, și cer autoritaților locale sa acționeze. Aceștia reclama ca au sesizat…

- Pentru mulți turiști care vin in Cluj-Napoca, Piața Garii este primul lucru pe care il vad imediat dupa ce coboara din trenuri, iar asta nu este un lucru prea bun, din pacate. Clujenii reclama ca zona s-a umplut de personaje dubioase, a devenit extrem de neigrijita iar mirosurile sunt de nesuportat.…

- O plimbare relaxanta pe malurile Someșului nu mai este atat de placuta, spun clujenii. In ultimul timp au fost sesizate din ce in ce mai multe situații in care, cei ieșiți la plimbare in spațiile verzi sau de promenada din Cluj-Napoca, au dat peste gunoaie, dar mai ales peste excremente de caine. De…

- Dupa o serie de accidente care au avut loc in zona, in majoritatea cazurilor din cauza modului de a conduce al celor care se aflau la volan, s-a luat decizia montarii unor parapeți din beton in zona curbei de dupa benzinaria Lukoil, la urcarea Feleacului. Este vorba despre porțiunea de drum de pe DN1…

- Bautul in parcurile din Cluj-Napoca este la ordinea zilei, insa in ultimul timp a aparut și un val de adolescenți care se strang in aceste locuri pentru a consuma bauturi alcoolice, spun clujenii. Din pacate, cei care locuiesc in apropierea parcurilor susțin ca aceste grupuri de tineri lasa…

- Clujenii care locuiesc in apartamentele de sute de mii de euro din complexul rezidențial de langa Iulius Mall sunt invidiați de mulți oameni. Au portar, blocurile sunt cu piscina interioara, sali de sport și ar trebui sa fie pline de oameni mai relaxați.Ei bine, nu este chiar așa, dupa cum a dezvaluit…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a afirmat ca un mall construit in jurul stadionului Cluj Arena ar aduce venituri foarte mari. Acum, stadionul nu se autofinanțeaza, dar are cele mai bune incasari din Romania in comparație cu celelalte arene construite din bani publici. Alin Tișe,…