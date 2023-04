Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a face fața unei eventuale extinderi a agresiunii militare ruse in Ucraina, Republica Moldova urmeaza sa adopte ”strategia detașarii categorice de tot ceea ce se numește spațiul lumii Ruse, iar acest lucru se poate intampla doar devenind o entitate romaneasca politic asumata”, considera doctorul…

- Ministerul Afacerilor Externe marcheaza Ziua NATO in Romania, respectiv 74 de ani de la infiintarea NATO, la 4 aprilie 1949. Ziua NATO va fi marcata in mod simbolic prin iluminarea in culoarea albastra a sediului central al MAE duminica, intre orele 20:00 si 21:00, arata MAE, intr-un comunicat de presa.”Aniversam,…

- Ministrul de externe de la Chisinau, Nicu Popescu, cere urgentarea procedurilor europene care ar asigura finantarea interconectarii directe a retelelor electrice din Moldova si Romania, subliniind ca in vremuri de razboi nu mai pot fi aplicate aceleasi proceduri birocratice ca in timp de pace, intrucat…

- Statul norvegian a incasat anul trecut venituri record din petrol si gaze, in principal ca urmare a razboiului din Ucraina care a propulsat preturile la gaze naturale la valori record in Europa, arata datele oficiale publicate luni, transmite AFP, potribvit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- La 24 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia in Ucraina. Razboiul din țara vecina a provocat cea mai mare criza umanitara din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace.

- Generalul Mark Milley a fost unul dintre cei mai proeminenti sustinatori americani ai unui acord negociat intre Kiev si Moscova si inca mai crede ca razboiul se va incheia la masa negocierilor, fara ca vreuna din parti sa-si atinga obiectiele militare, noteaza Financial Times."Va fi aproape imposibil…

- NATO trebuie sa se pregateasca pentru o confruntare lunga cu Rusia, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu arata nicio vointa de pace, la un an dupa ce a declansat razboiul contra Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP si publicat joi. „Trebuie…

- Primul an de razboi in Europa, cu impact la nivel mondial, se incheie fara un orizont de pace. Jurnalistul IIie Pintea, trimis special al Radio Romania ActuaIitați in Ucraina, impartașește publicului clipe de emoție, suferința și speranța surprinse in expoziția sa de fotografie, Ucraina – Chipuri ale…