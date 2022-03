Stiri pe aceeasi tema

- Invazia rusa in Ucraina ar putea agrava criza alimentara din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a avertizat luni, intr-un comunicat, organizația Human Rights Watch (HRW), conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Razboiul din Ucraina a creat un soc si pe piata turismului. Reprezentantii agentiilor sustin ca, dupa izbucnirea conflictului din tara vecina, rezervarile pentru vacante in sezonul estival au scazut fata de anul trecut.

- Un studiu realizat de catre Global Web Index arata ca peste 70 la suta dintre romani sunt de parere ca UE și NATO ar trebui sa se implice mai mult in razboiul din Ucraina. Cercetarea mai releva și faptul ca discuțiile cu rudele și prietenii reprezinta principala sursa de informare in aceasta perioada.…

- Invazia comandata de Vladimir Putin în Ucraina bate pasul pe loc în ce privește aproape toate obiectivele de cucerit și continua sa sufere pierderi grele în fața unei aparari ferme și bine coordonate, potrivit ultimei evaluari a serviciilor britanice de informații militare, potrivit…

- Razboiul din Ucraina ii determina pe multi romani sa amane decizia de a cumpara o locuinta. Dezvoltatorii imobliari reclama ca interesul pentru achiziții a scazut chiar și cu 30% fata de perioada similara a anului trecut.

- Un oficial de la Moscova a sustinut marti ca peste 2,5 milioane de oameni vor sa plece din Ucraina in Rusia din cauza razboiului, transmite dpa.General-colonelul Mihail Mizintev din Ministerul Apararii rus a declarat ca tara sa a fost contactata din peste 1900 de locuri din Ucraina, prin mai multe canale…

- CSA Steaua - Poli Iași 3-1. La finalul partidei, Mykhaylo Plokhotnyuk (22 de ani), jucatorul ucrainean al oaspeților, a vorbit despre greutațile cu care se confrunta dupa izbucnirea razboiului din Ucraina. Plokhotnyuk, marcatorul singurului gol al Iașului, a ținut sa mulțumeasca fanilor Stelei, care…

- Rusia a invadat in aceasta dimineața Ucraina, țara in care a fost declarata stare de razboi. Mai multe orașe din Ucraina au fost afectate de rachetele trimise in aceasta dimineața de Rusia. Prima acțiune a avut loc in Donbas, in estul Ucrainei. Potrivit Reuters, cel puțin 5 explozii s-au auzit la…