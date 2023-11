Învățământul dual, încotro? Undeva prin 2012, Stelian Fedorca incerca sa puna pe picioare un proiect de invațamant dual, o forma de școala profesionala in directa legatura cu mediul economic și cu tinerii din invațamantul obligatoriu. Ziarul Puterea a stat de vorba cu Stelian Fedorca despre ceea ce a vrut sa faca in 2012, pana unde a ajuns proiectul sau și cum s-a ales praful de proiectul inițial, iar acum, la Educație, se vorbește din nou de sistemul dual. De curand, un secretar de stat in Ministerul Educației, Sorin Ion, propunea ca pana in 2029, tot ce inseamna invațamant tehnologic in Romania sa se desfașoare in sistem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

