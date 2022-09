Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii a Universitații din București scoate la concurs 53 de locuri la buget la concursul de admitere la master, in sesiunea septembrie 2022. Inscrierile la concurs au loc exclusiv online, pe site-ul facultații.

- Naționala Romaniei va disputa in luna septembrie ultimele doua partide din grupa de UEFA Nations League: vineri, 23 septembrie, ora 21:45, stadionul Olimpic (Helsinki): Finlanda – Romania; luni, 26 septembrie, ora 21:45, stadion Giulești (București): Romania – Bosnia și Herțegovina.Incepand de maine,…

- Pentru al doilea an consecutiv, campania de preventie „Asuma-ti sa fii sanatos!” a Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) „Carol Davila” din Bucuresti va ajunge pe litoralul romanesc si va oferi turistilor prezenti in 5 statiuni de la malul Marii Negre consultatii gratuite in specialitatile endocrinologie…

- Cum poate fi protejat un parc in care sunt organizate evenimente cu public numeros? Libertatea a discutat cu directoarea Gradinii Botanice din Capitala, Paulina Anastasiu, unde in fiecare vara are loc evenimentul Weekend Sessions, despre condițiile pe care le-a impus pentru a proteja flora. Organizatorii…

- Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, solicita formarea unui grup de lucru, pe langa ministerele Educației din Republica Moldova și Romania, care sa examineze posibilitatea deschiderii in Orhei a unei extensiuni a Universitații „A. I. Cuza” din Iași. Mai mult, el solicita sa fie primit in audiența…

- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica Ghidul de finanțare cu condiții de indeplinit și banii alocați pentru diferite tipuri de piste. Potrivit bugetului de venituri și cheltuieli ale AFM, pentru finanțarea pistelor pentru biciclete au fost alocare 550 milioane de lei, din care de cheltuit…

- Dr. Dan Mihai Barliba In anii copilariei eram fascinat de legendele Olimpului, pastrand in biblioteca mea cartile cu versiunile accesibile ale acestor povestiri, precum cele realizate de Alexandru Mitru. Mai tarziu, perioada studentiei la Facultatea de Filosofie a Universitatii din Bucuresti mi-a oferit…