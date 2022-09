Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de Universitatea din Edinburgh arata ca persoanele care au studiat un instrument muzical in copilarie au avut rezultate mai bune de-a lungul vieții la un test de capacitate cognitiva. La acest studiu au participat 366 de respondenți.Cercetatorii din Scoția au descoperit ca intre invațarea…

- Comunicat: www.infoploiesticity.ro, www.stirileproprahova.ro și Asociația Experților Serviciilor Sociale și Medicale Profesionale Pro Vitae demareaza campania ”Inapoi la școala – Spune și tu NU ABANDONULUI ȘCOLAR”. Impreuna reușim! O campanie prin care ne dorim sa ajutam cat mai mulți copii nevoiași…

- Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda a fost in centrul unei controverse in ultimele zile, din cauza unui comunicat de presa emis de președintele PSD Turda și subprefectul Clujului, Razvan Ciortea. Acesta susținea ca managementul colegiului este defectuos și pune in pericol calitatea invațamantului.…

- Jandarmii Gruparii Mobile "Regele Ferdinand I" Targu- Mureș au raspuns invitației organizatorilor taberelor de vara din localitațile Rastolița și Reghin din județul Mureș și au fost prezenți in mijlocul a peste 150 de copii, cu varste cuprinse intre 5 si 15 ani. Jandarmii le-au explicat celor mici cat…

- Ministerul Egalitații din Spania a lansat o campanie pe timpul verii pentru a incuraja femeile ingrijorate de cum arata corpul lor sa mearga la plaja. „Vara este și a noastra”, este sloganul afișat deasupra unei imagini cu cinci femei cu forme și dimensiuni diferite, relateaza BBC . ? El verano tambien…

- ADID Timis anunța inceperea unei noi campanii trimestriale de colectare a deșeurilor periculoase din menajer in zona 0 Ghizela, organizata impreuna cu RETIM. Dupa cum atenționeaza din start numele generic, deșeurile periculoase din menajer sunt extrem de nocive pentru natura și oameni! Acestea trebuie…

- Performerul Avram Iancu a inotat miercuri, de Ziua Mondiala a Dunarii, timp de 12 ore, pe raul Dambovița, susținand o campanie de strangere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale. Punctul de plecare n-a fost deloc intamplator, Biblioteca Naționala a Romaniei.

- Producatorul iesean de medicamente Antibiotice precizeaza, pe site-ul companiei, ca in social media circula o campanie frauduloasa care implica imaginea si numele companiei Antibiotice, pentru acordarea unei subventii de prevenire a unei epidemii. “Facem precizarea ca Antibiotice nu are nicio legatura…