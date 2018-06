Inundațiile au făcut prima victimă. O femeie din Botoșani a murit O femeie de 81 de ani, din satul Zlatunoaia, comuna Lunca, din Botoșani, a murit, sambata, dupa ce tavanul casei in care locuia s-a prabușit peste ea, din cauza infiltrațiilor generate de ploi, transmite Mediafax. Reprezentanții ISU Botoșani au transmis ca rudele femeii au sunat la 112, insa pompierii nu au mai putut face nimic The post Inundațiile au facut prima victima. O femeie din Botoșani a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O femeie de 81 de ani, din satul Zlatunoaia, comuna Lunca, din Botoșani, a murit, sambata, dupa ce tavanul casei in care locuia s-a prabușit peste ea, din cauza infiltrațiilor generate de ploi

- O femeie de 81 de ani, din satul Zlatunoaia, comuna Lunca, din Botoșani, a murit, sambata, dupa ce tavanul casei in care locuia s-a prabușit peste ea, din cauza infiltrațiilor generate de ploi, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citeste si: CUTREMUR pe scena politica: 7 politicieni ALDE si…

