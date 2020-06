Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre sectoare economice care au inregistrat cele mai mari pierderi in perioada pandemica a fost cel al energiei. In timp ce clientii s-au putut bucura, in masura in care mobilitatea nu le-a fost ingradita, de preturi mult reduse la pompa pentru benzina si motorina, companiile din domeniu si-au…

- Incepand de azi, 17.06.2020, in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, s-a reluat traficul internațional de persoane și…

- Veneția se afla sub ape. Orașul lagunelor e afectat de inundații neobișnuite pentru aceasta perioada a anului.Fenomenul a fost provocat de o furtuna din Oceanul Atlantic, care a lovit nordul Italiei cu vanturi puternice și ploi abundente. In Veneția, nivelul apei a atins 116 centimetri. Un sfert din…

- Oamenii legii au descins joi in locuintele a zeci de persoane suspectate de trafic de tigari, in judetele Caraș-Severin, Timiș și Arad. Surse din randul anchetatorilor sustin ca Gabriel Mititescu, consilier local PSD, ar fi creierul gruparii de contrabandisti cu tigari, scrie Expressdebanat.…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în Ungaria a ajuns miercuri dimineata la 3.341 (cu 28 mai multe decât în ziua anterioara), dintre care 430 de cazuri mortale, informeaza MTI. Pâna miercuri dimineata 1.102 pacienti cu COVID-19 s-au vindecat.…

- Dintre tarile vecine Romaniei, Ucraina a inregistrat in ultimele 24 de ore cele mai multe cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, 325, dar bilantul cel mai mare al mortilor de COVID-19 se inregistreaza in Ungaria, 109. Cele doua tari au inregistrat si cele mai multe decese noi, zece, dar morti…

- 20 de artiști calificați la Eurovision 2020 au participat la festivalul de muzica online produs sambata, 11 aprilie, de televiziunea spaniola TVE in colaborare cu Eurovision Spania. Peste 6.000 de urmatori a avut evenimentul care a durat 180 de minute.Intr-un program online intitulat ”PrePartyES at…

- Cazul a fost relatat de cate vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari, pe pagina sa de Facebook. Potrivit parlamentarului, incidentul s-ar fi produs sambata. Un echipaj de poliție se deplasa prin localitațile raionului Ștefan Voda, cu mesajul ”Stați Acasa!”.