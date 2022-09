Stiri pe aceeasi tema

- Localitațile aparținatoare comunei timișene Fardea au fost afectate de inundații in urma ploilor abundente de astazi, dupa ce mai multe paraie s-au umflat și au ieșit din matca, a transmis lugojinfo.ro. Localnicii au cerut ajutorul pompierilor dupa ce apa a intrat in mai multe case și gospodarii in…

- Localitațile aparținatoare comunei timișene Fardea au fost afectate de inundații in urma ploilor abundente de astazi, dupa ce mai multe paraie s-au umflat și au ieșit din matca, a transmis lugojinfo.ro. Localnicii au cerut ajutorul pompierilor dupa ce apa a intrat in mai multe case și gospodarii in…

- Proiectul privind realizarea rețelei de apa și canalizare in comuna Șamșud a cuprins investiții de aproximativ 20 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurata prin Programul Național de Dezvoltare 2. Dupa doi ani și jumatate de la inceperea investiției, rețeaua de apa și canalizare este funcționala.…

- Primarul comunei Avram Iancu din județul Alba si-a dat singur un spor la salariu de 25% si a semnat chiar si autorizatia de constructie pentru casa sa. Toate i-au mers bine, inainte sa iasa la iveala in urma unui control al inspectorilor Agentiei Nationale de Integritate.Primarul comunei Avram Iancu,…

- Seceta in Romania: peste 350.000 de hectare afectate, in 33 de județe, inclusiv Alba. Situația pe culturi agricole Suprafata totala afectata de seceta pana in prezent se ridica la 351.700 hectare (ha) in 33 de judete, mai mult de jumatate fiind cultivata cu grau si triticale, informeaza marti Ministerul…

- Cicliști din noua țari și-au anunțat participarea la cea de-a XI-a ediție a Cupei „Max Ausnit” la ciclism pe șosea. Ediția din acest an a competiției se va desfașura sambata, 30 iulie, pe un traseu in lungime de 133 de kilometri, cu 1300 metri diferența de nivel, care trece prin 27 de localitați…

- Astazi, 26 iulie 2021, in județ s-au inregistrat 83 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 10 au fost atribuite Municipiului Sebeș, 2 comunei Vințu de Jos (1 caz nou și 1 reinfectare) și 1 comunei Sasciori. Localitațile din care…

- Emil Florin Mocan, primarul comunei Chețani, si Șerban Craciun Spiru, primarul comunei Sanpetru de Campie, au trecut la PSD, a anunțat astazi liderul interimar al social-democraților mureșeni, deputatul Dumitrița Gliga. Emil Florin Mocan a candidat independent la alegerile din 2020, in timp ce primarul…