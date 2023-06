Inundații în mai multe localități mureșene Aproximativ 40 de pompierii mureșeni din trei subunitați au intervenit joi seara, 22 iunie, in localitațile Targu Mureș, Sighișoara, Cund, Gogan, Bahnea, Cristești, Nazna și Sancraiu de Mureș, pentru a inlatura efectele precipitațiilor. "Sunt mobilizate o motopompa de mare capacitate și alte 6 motopompe transportabile și se intervine la aproximativ 23 gospodarii. La aceste momente … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

