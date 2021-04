Inundaţii în Indonezia şi Timorul de Est: Peste 150 morţi şi zeci de dispăruţi Cel putin 157 de persoane au murit si alte cateva zeci sunt date disparute in urma inundatiilor si alunecarilor provocate de ciclonul tropical Seroja in Indonezia si Timorul de Est, potrivit unui nou bilant anuntat marti, informeaza AFP.



Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a raportat 130 de decese in mai multe insule din apropierea Timorului de Est, unde au fost inregistrate 27 de decese. Bilantul anterior pentru cele doua tari indica 113 morti.



In Indonezia, echipele de salvare se afla in cautarea a peste 70 de persoane disparute, folosind uneori buldoexcavatoare

Sursa articol si foto: agerpres.ro

