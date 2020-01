Inundaţii în Indonezia - Bilanţul deceselor a urcat la cel puţin 23 Inundatiile care au afectat regiunea Jakarta au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, existand riscul ca bilantul sa se agraveze, a anuntat joi Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit AFP.



Cel mai recent bilant mentiona 18 persoane decedate in urma ploilor torentiale cazute in ajunul Anului Nou, care au provocat alunecari de teren, inundand un numar mare de cartiere.



In imaginile filmate in zonele inundate apar case si vehicule acoperite de ape si de noroi, precum si locuitori care se deplasau in barci sau pe anvelope pneumatice.



