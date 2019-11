Stiri pe aceeasi tema

- Inundații teribile s-au produs in Franța și Italia unde ploua abundent in ultimele zile. Inclusiv o secție de vot pentru romanii din diaspora a trebuit mutata intr-o zona sigura. Un numar de 11 departamente din sud-estul Frantei au fost plasate sub stare de alerta din cauza apelor. Dar problemele…

- Peste 50.000 studenti au primit in ultimul an permise de calatorie in Italia, Spania, Franta, Austria si nu numai. In Romania, Comisia Europeana a oferit aproape 2.000, de astfel de permise. Cei care nu s-au inscris mai au timp pana pe 28 noiembrie. Teodora Doroftei a calatorit zece zile prin Europa…

- Sectiile din Italia, Spania, Franta si Germania au fost deschise, peste 7.000 de persoane au votat, la urne, pana in prezent, in diaspora.Putin dupa ora 13,00, peste 7.000 de romani figureaza ca au votat pe liste suplimentare. Acestora li se adauga aproximativ 25.200 de voturi prin corespondenta,…

- Furtunile s-au napustit asupra Europei. Au adus ploi diluviene in Spania, Franța, Italia și au lasat in urma inundații grave, care au provocat mari pagube materiale. Iar meteorologii avertizeaza ca pericolul nu a trecut: alertele se mențin pana maine.

- Migrantii au preluat controlul asupra unei parti a complexului, dar, conform unui purtator de cuvant al politiei, situatia a fost readusa sub control la primele ore ale diminetii. Centrele de primire si retinere a migrantilor in Malta se afla sub presiune odata cu sosirea catorva sute de persoane…

- Când vine vorba de economie, Germania sta bine - poate chiar prea bine pentru propriul ei bine. De fapt, succesul Germaniei ar putea fi una dintre cele mai mari probleme ale ei, pentru a nu mai pomeni de problema pe care o reprezinta pentru Europa și pentru întreaga economie globala, scrie…

- Culesul viilor este in toi, iar agricultorii romani isi fac primele calcule. Desi calitatea strugurilor este buna, recolta este la jumatate fata de anul trecut, in multe zone ale tarii. Producatorii se plang ca fenomenele extreme le-au distrus o parte din podgorii. Cu toate astea, Romania se mentine…

- Mașinile diesel dispar din Europa. Cererea pentru autorurisme pe motorina s-a prabușit in acest an Numarul de autoturisme noi cu motoare diesel care au fost inmatriculate in Uniunea Europeana a scazut cu 16,4%, pana la 1,3 milioane unitati, in perioada aprilie - iunie 2019, arata datele publicate de…