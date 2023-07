Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Radu Mihai Papoe s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului Trofeul Ion Tiriac (ITF), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari si gazduit de Tenis Club Olimpia din Brasov, dupa 6-1, 6-1 cu Matei Todoran, anunța Agerpres.Nu mai putin de 11 romani au reusit sa treaca…

- Echipa nationala U21 a Spaniei a invins, miercuri seara, pe stadionul Steaua, scor 5-1, echipa nationala U21 a Ucrainei, in a doua semifinala a Campionatului European U21 si s-a calificat in finala competitiei, unde va intalni Anglia, anunța news.ro.La Bucuresti, pe stadionul Steaua, Ucraina a deschis…

- Clubul portughez Benfica Lisabona a anuntat, miercuri seara, pe retelele de socilizare, ca mijlocasul ofensiv argentinian Angel Di Maria se va alatura gruparii din capitala Portugaliei.Angel Di Maria nu si-a mai prelungit contractul cu Juventus Torino si a ales sa revina la primul club pentru care…

- Echipa de volei Dinamo a anuntat ca Ryu Yamamoto, care vine din Japonia pentru a evolua pe postul de coordonator.Potentialul sau este enorm, fiind desemnat cel mai bun ridicator al Japan Intercollegiate Championship 2022/23 si Cel mai bun ridicator al Kanto University Autumn League Division 1 2022/23,…

- Israel – Anglia si Spania – Ucraina sunt semifinalele EURO 2023 U21. Duminica s-au disputat ultimele sferturi de finala ale competitiei. Anglia – Portugalia s-a incheiat 1-0, iar Franta – Ucraina s-a terminat 1-3. Meciurile au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Spania – Ucraina se va juca miercuri, 5 iulie,…

- Anglia U21 și Israel U21 au avansat din grupa C a Europeanului de tineret. In grupa D am avut parte de dramatism. Franța U21 a incheiat cu victorii pe linie, iar Elveția U21 a fost mai buna intr-un clasament in trei in fața italienilor și a norvegienilor. Sferturile de finala de la EURO 2023: Georgia…

- Astazi se joaca 4 partide de la Campionatul European de tineret: Anglia - Israel, Cehia - Germania și Elveția - Italia de la 19:00, plus Norvegia - Franța de la 21:45. Ultimele doua meciuri, cele din grupa D, se disputa la Cluj. Spania și Ucraina sunt echipele deja calificate in sferturile de finalaCu…

- Dinamo Bucuresti va disputa, pe 5 iulie, un meci amical impotriva echipei Dinamo Kiev, pe Arena Jacques Lemans din Sankt Veit an der Glan, Austria.