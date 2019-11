Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, și Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania.Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, cele doua parți au convenit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, context in care s-a discutat si despre aprofundarea cooperarii in domeniul Energiei. 'Cei doi oficiali au trecut in revista ultimele evolutii regionale,…

- Liceenii romani, cu varste intre 14 si 17 ani, se pot inscrie, pana pe data de 17 octombrie, in programul FLEX, prin care le este asigurat studiul in Statele Unite ale Americii timp de un an. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, transmis marti AGERPRES, programul de schimb de experienta…

- Marți, la Antena 3, in cadrul unei ediții speciale, analistul politic Bogdan Chirieac a fost intrebat cine a convocat intalnirea in SUA dintre Klaus Iohannis și Donald Trump, dar și daca este benefica sau nu pentru Romania. „La fel ca dumneavoastra, știu ca un rol important l-a avut Ambasadorul Romaniei…