Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a intalnit, marti, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), intrevedere in cadrul careia au fost discutate modalitatile concrete prin care PSD poate transpune la nivel legislativ prioritatile mediului de afaceri, ca parte a efortului de sprijinire a sectorului privat in contextul pandemiei si crizei economice.



A fost stabilit un mod de lucru comun la nivel de experti, dar si in comisiile de specialitate din Parlament, fiind trecute in revista o serie de proiecte legislative in domeniul sanatatii, educatiei, agriculturii sau…