Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Intreruperi la emiterea rovinietelor și peajelor martie 15, 2023 12:40 Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informeaza utilizatorii rețelei de drumuri naționale ca joi, 16.03.2023, in intervalul orar 00:05 – 01:00, ca urmare a unor lucrari de upgrade…

- CNAIR anunta ca in noaptea de miercuri spre joi, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, in noaptea de miercuri spre joi, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului, in urma unor lucrari…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, in noaptea de miercuri spre joi, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului, in urma unor lucrari la sistemul de comunicatii. „CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale ca joi,…

- Emiterea prin mijloace electronice a rovinietei si a peajului poate fi ingreunata duminica, in intervalul orar 00:00 - 01:00, din cauza unor lucrari de upgrade ale sistemului de comunicatii central, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Fii la curent…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza ca, in noaptea de sambata spre duminica, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului, din cauza unor lucrari de upgrade. Totodata, ar putea fi afectat si traficul autovehiculelor prin punctele de frontiera.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza ca, in noaptea de sambata spre duminica, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului, din cauza unor lucrari de upgrade. Totodata, ar putea fi afectat si traficul autovehiculelor prin punctele de frontiera.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmite ca, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului, din cauza unor lucrari de upgrade.Oficial de la CNAIR CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale ca duminica, 12.02.2023, in intervalul orar 00:00…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitație serviciile de proiectare la faza studiu de fezabilitate pentru patru loturi de lucrari, inclusiv in Vrancea, valoarea totala estimata a contractului fiind de 2.840.544 lei. Este vorba despre patru loturi licitate…