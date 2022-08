Aquatim a anuntat azi lucrari pentru remedierea unor avarii, pe strazile Ulpia Traiana, Ciprian Porumbescu, Iuliu Podlipny, Constantin Brancuși, Zurobara si Gheorghe Popovici, din Timisoara, precum și in localitatile Murani, Sanmihaiu Roman și Giulvaz. In Izvin, Bazoș și Cartierul Aeroport presiunea va fi scazuta pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Toate aceste lucrari […] Articolul Intreruperi in furnizarea apei pe cateva strazi din Timisoara. Avariile afecteaza si trei localitati din judetul Timis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .