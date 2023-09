Stiri pe aceeasi tema

- Colterm a anuntat azi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timisoarei. Apa calda de consum e intrerupta pana la ora 18, la punctul termic Plevna. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 16 Decembrie 1989, Brașov, Gen. H. Berthelot, Gh. Doja, Plevna, Remus, T. Vladimirescu…

- Colterm a anunțat defecțiuni tehnice aparute la instalațiile conexe ale PT 3. Furnizarea apei calde de consum e intrerupta pana la ora 15 pentru consumatorii arondați straziIor: P-ța Victoriei, Piatra Craiului, Dr. N. Paulescu, in total un numar de 14 branșamente. Tot pana la ora 13 apa calda e intrerupta…

- In cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”, Aquatim extinde și reabiliteaza rețelele de apa și canalizare pe 92 de strazi din Timișoara. Ca parte a acestui proiect major, in saptamana care urmeaza, se va executa cuplarea…

- Miercuri, 6 iulie 2023, intre orele 8-19 se vor executa doua conectari de conducte pe Calea Aradului. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in zona delimitata de Calea Aradului, Calea Sever Bocu, strada Amurgului și Piața Consiliul Europei, inclusiv la Iulius Town, pe Calea Torontalului…

- Aquatim a anuntat intreruperea alimentarii cu apa, astazi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii, pe strazile Emil Zola, Bulevardul Constantin Brancoveanu, Aurel Popovici, Ion Hobana, Maria Dogaru, din Timisoara, respectiv in Giarmata, Cerneteaz, Sanandrei, Recaș și Pișchia. La Giarmata si Cerneteaz…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anuntat sambata ca doua noi spatii de servicii moderne sunt deschise de astazi pe autostrada A1. „Doua noi spațiideservicii moderne sunt deschise de astazi pe A1! Acestea reprezinta rezultate…

- Societatea de apa și canal Aquatm a semnat contractul de execuție a lucrarilor pentru proiectul ”Eficiența energetica și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim – Stația de epurare apa uzata Timișoara și Stația de tratare apa Urseni”. In valoare…