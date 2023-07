Întrecerea NASCAR de la Chicago aduce prima „cursă pe stradă” Ambianța, sunetele și viteza NASCAR au venit in centrul orașului Chicago sambata (1 iulie), in timp ce piloții s-au calificat pentru prima cursa a competiției pe strazile orașului. Piloții William Byron și Alex Bowman au discutat cu Reuters despre experiența unica pentru circuit, cu mii de spectatori. Unii dintre cei mai buni piloți din lume mergeau cu viteza pe strazile binecunoscute din Chicago, cum ar fi Michigan Avenue și Lake Shore Drive, pentru a-și arata abilitațile la volan, in timp ce concurau sa se califice pentru cursa de duminica. Cursele au parcurs un traseu cu 12 viraje, 2,2 mile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

