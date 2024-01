ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI – Cum vede Bogdănel Gavra dezvoltarea Băii Mari. Proiectele obligatoriu de implementat Anul 2024 va aduce un nou primar la carma Baii Mari. Baimarenii il vor alege, insa va conta și componența Consiliului Local. Sunt intrebari la care actualii aleși locali ar trebui sa știe sa raspunda dupa trei ani de mandat. Mai ales ca unii iși doresc sa ramana in continuare consilieri locali, daca nu chiar vor primar al urbei. Unul dintre ei este Gavra Bogdanel, fost director al Serviciului Public de Asistența Sociala din cadrul Primariei Baia Mare. Acesta a raspuns la cateva intrebari pentru ziarmm.ro: „Care sunt cele mai importante proiecte de infrastructura pentru Baia Mare in 2024? Care… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Romanii sunt cetateni europeni prin excelenta si nu de azi, de ieri. Nu ne multumim cu jumatati de masura. Vrem integrarea deplina in Spatiul Schengen in 2024! Nu suntem o tara de mana a doua, nu suntem ruda saraca a Europei”, a spus Rares Bogdan.El a continuat: ”Daca Dumnezeu nu ne aseza la gurile…

- Plecari din Cluj in decembrie si de Revelion ANTALYA – REVELION Plecari: 29.12.2023 sejur 5 nopti Pret de la 445 euro/persoana VEZI AICI EGIPT Plecari: sambata si duminica in luna decembrie 2023 (sejur 7,8,14 si 21 nopti) Pret de la 375 euro/persoana ABU DHABI Plecari: 1,8,15 si 22 decembrie 2023…

- Toata lumea știe de „Spanzuratoare”. Nu era om care sa nu iși dea intalnire la „Spanzuratoare”. Simbol al Baii Mari care a disparut fiindca avea nevoie de restaurare, dar care mai apoi nu a fost montat la loc, spre nemulțumirea multora dintre baimareni. Fostul director al Direcției de Cultura Maramureș,…

- Proiectul de modernizare a transportului public local, cel mai mare proiect din istoria municipiului Targoviște a ajuns la final! In cadrul unei finanțari europene in valoare de 128.151.559,30 lei, au fost cumparate 40 de autobuze Mercedes Benz Citaro Hybrid, au fost construite 3 autogari, primele autogari…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vizitat un muzeu unic in Europa, deschis in judetul Hunedoara de o familie de romani reveniti in tara dupa zeci de ani petrecuti la New York. „Pentru mine, un obiectiv de baza este acela de a le oferi romanilor plecati pe alte meleaguri posibilitatea de…

- Traficul rutier este restrictionat, duminica, pe Centura ocolitoare a municipiului Brasov, din cauza unui accident rutier. O masina s-a rasturnat, doua persoane fiind evaluate medical.”La acest moment traficul rutier se desfasoara cu restrictii pe Varianta Ocolitiarea a municipiului Brasov - VO1K,…

- Cum poți deveni formator? Urmand cursul nostru. Inscrie-te acum daca deții diploma de licența. Temele cursului: aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesionala a adulților realizarea analizei de nevoi privind formarea profesionala a adulților respectarea eticii și a standardelor profesionale…

- In data de 29 septembrie, Primaria Baia Mare a incheiat cu o firma din Apahida (județul Cluj) un contract pe o perioada de trei luni (1 octombrie – 31 decembrie 2023) privind serviciile de curațenie și intreținere in spațiile sediilor autoritații publice locale, in valoare de 91.862,81 lei (fara TVA).…