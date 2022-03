Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a criticat asociațiile de magistrați, intr-un interviu pentru juridice.ro, in contextul in care mai multe asociații profesionale au respins proiectul de lege care desființeaza Secția Speciala și au acuzat ministerul ca mimeaza reforma in justiție. ”Eu nu propun sa abandonam dezbaterile, dar propun o restabilire a echilibrului intre vorba și fapta, intre etalarea publica a unor opinii și pledoaria pentru ele și munca susținuta pentru soluționarea dosarelor parchetelor și instanțelor, lichidarea stocurilor și creșterea eficienței pe toți parametrii cu care se…