Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a fost informat ca decizia privind cererea de despagubiri in cazul Roșia Montana va fi comunicata vineri, 8 martie, au transmis surse pentru presa. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a confirmat joi, ca vineri se va pronunța decizia in cazul Roșia Montana. „Am fost inștiințați ca in cursul…

- Exista raul razboiului, si e evident ca exista, dar cum poți sa-i combați efectele, sa-ti oferi ajutorul, fara a acutiza propriile neajunsuri? Cei care au pornit razboiul din Ucraina știu ca europenii sunt dați peste cap de acest paradox al facerii de bine. Pentru ca, daca ajuți, ajungi sa-i incurci…

- Daca ești jurnalist, creator de conținut, antreprenor, specialist in comunicare, afla de la Cristiana Pana, Head of Strategy Minio Studio mai multe insight-uri valoroase despre Social Trends in 2024

- Inflatia totala in zona euro a scazut usor in ianuarie, au aratat datele semnal publicate de biroul de statistica a Uniunii Europene, in timp ce inflatia de baza a scazut mai putin decat erau asteptarile, transmite CNBC, conform News.ro. Cresterile anuale ale preturilor de baza au fost de 2,8%, in conformitate…

- Joi, 25 ianuarie 2024, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 21 ianuarie, Loteria Romana a acordat peste 29.800 de caștiguri in valoare totala de peste 1,94 milioane de lei. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria…

- Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj, a anunțat deja ca il va demite pe antrenorul Andrea Mandorlini, dupa ce italianul a dus de rapa echipa ce parea invincibila in Romania, creata de Dan Petrescu. Mandorlini este invinuit pentru rezultatele slabe, stilul de joc nesatisfacator și relațiile tensionate…

- Mai mulți consumatori spun ca pentru luna decembrie le-a fost atribuita o alta categorie de vulnerabilitate energetica, decit cea din noiembrie. Ministerul Muncii spune ca astfel de schimbari apar doar la gospodariile care au declarat eronat veniturile in cererile de compensare, transmite Europa Libera.…