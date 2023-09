Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Dupa mai bine de doua ore de ședința, magistrații Curții de Apel Iași au decis sa se mai gandeasca, pana maine, ce verdict vor da și daca il vor pastra sau nu, pe Dumitru Buzatu, in arest preventiv. Se pare ca avocații acestuia și-au facut foarte bine treaba și misiunea judecatorilor a devenit…

- CINISM… Gabriela Crețu sare in apararea fostului sau soț, Dumitru Buzatu. Aceasta a declarat public, pentru postul de televiziune Digi 24, ca atat ea, cat și membrii partidului PSD – filiala Vaslui nu cred in vinovația președintelui CJ și ca la mijloc ar fi vorba de o inscenare: „In primul rand nici…

- INCULPAT…. Dumitru Buzatu a fost adus la Tribunalul Vaslui din arestul Poliției in urma cu puțin timp. A coborat cu greu din Logan, iar polițiștii au facut scut in jurul sau, ca nu cumva marele conducator sa fie vazut cu catușele la maini. Cațiva batrani prezenți in zona au strigat “la pușcarie cu el”,…

- DOI IN UNU… Dupa reținerea lui Dumitru Buzatu, prins in flagrant luand mita de 1,25 milioane de lei, DNA anunța o noua bomba. Reținerea și a expertului ieșean Radu Judele, cel care a fost complicele președintelui de CJ Vaslui, cand acesta a inceput șantajul impotriva firmei care a caștigat cele doua…

- Va prezentam astazi, intr-un numar de colectie, monstrii sacri ai politicii vasluiene moderne. De la stanga la dreapta, se poate observa barba virila a lui Corneliu Bichinet, ochii frigizi ai lui Dumitru Buzatu si capul trucat al lui Dan Material, poreclit (in mod curios) Cap de Oaie! Este o fotografie…

- Dragi tovarași și prietini, dușmanii ne asalta și ne batjocoresc in fițuicile lor mizerabile. E timpul sa ne luam destinul in propriile maini. Trebuie sa innabușim, din fașa, reacțiunea burghezo-moșiereasca și agenturile straine, trebuie sa le punem pumnul in gura acestor agenți capitaliști! In Barlad…

- La Vaslui, avem de „tati”. Fotbal la discreție, cu derby-uri ca pe vremuri, intre FC Uzatu și Avantul lui Vasile Saracu și multa, multa, cultura. Acum, nu știm care e echipa securiștilor și care e a comuniștilor, cum era pe vremuri, insa cert este ca proștii aia, care jucau prin Europa in galben-verde,…