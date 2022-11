Stiri pe aceeasi tema

- Tradiții și obiceiuri de Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Ce trebuie sa faca tinerele necasatorite. Luni, 21 noiembrie sarbatorim Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare extrem de importanta și una dintre primele care vin in Postul Craciunului.…

- La inceputul acestei luni apareau in spațiul public imagini cu parintele Calistrat lovind una din enoriașele sale. Imediat au venit și reacțiile BOR pe marginea imaginilor și a scandalului iscat. Numai ca, noi informații spun ca, de fapt, enoriașa in cauza n-ar fi nici pe departe nevinovata. Au aparut…

- Mulți creștini care vor sa țina postul Craciunului, de 40 de zile, se intreaba daca fructele de mare sunt permise. Biserica are reguli stricte in aceasta privința. Pe de alta parte, cine renunța la consumul de carne nu inseamna ca ține post.

- De astazi, 15 noiembrie, incepe in mod oficial Postul Craciunului sau Postul Nasterii Domnului, perioada care va dura 40 de zile, pana pe 24 decembrie, in ziua de Ajun. Invataturilor crestine din cartile sfinte spun ca in aceasta perioada este importanta o detoxifiere a trupului, dar mai ales a sufletului,…

- Lovitura dura pentru Romania TV! Postul de televiziune a fost amendat de Consiliul Național al Audiovizualului de doua ori intr-o singura zi. Trustul a oferit o serie de dezinformari despre Clotilde Armand si despre decizia Comisiei Europene de a autoriza insectele ca produs alimentar. La cat se ridica…

- Istoria moaștelor Sfintei Parascheva. In fiecare an, pe data de 14 octombrie, credincioșii și Biserica ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Parascheva. Mai este cunoscuta in popor ca și Sfanta Vineri sau Sfanta patroana a Moldovei, deoarece moaștele ei se gasesc in Iași de peste 350 de ani. Istoria moaștelor…

- Sfantul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare dintre sfinți, dupa Fecioara Maria. Praznicul de azi marcheaza Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul – sarbatoare care incheie anul bisericesc 2022. Biserica ortodoxa serbeaza de obicei ziua morții sfinților, adica data trecerii lor la cele…

- Duminica, 28 august, crestinii ortodocsi de stil vechi, sarbatoresc „Adormirea Maicii Domnului”, cunoscuta in popor ca Sfanta Maria Mare. Postul s-a incheiat, se oficiaza slujbe importante și se organizeaza hramuri. Sfanta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului este o sarbatoare creștina care impletește…