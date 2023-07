Intră în vigoare o modificare a Codului Rutier așteptată de șoferii din România Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care a promulgat Legea 254/2023. Aceasta lege modifica Codul Rutier și permite șoferilor sa conteste o amenda inclusiv la judecatoria pe raza careia iși au domiciliul. Pana recent, spre exemplu, un șofer in București daca primea o amenda la Constanța trebuia sa se duca la judecatoria pe raza careia fusese amendat pentru a contesta sancțiunea. Mai exact, pe langa judecatoria in a carei raza de competența a fost constatata fapta, așa cum era pana acum, procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor rutiere pot fi contestate și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

