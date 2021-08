„Întoarcerea legendei”: Lamborghini Countach revine Cand ne gandim la supercar-uri, ne gandim la mașini cu motoare mari, consumatoare in general. Pentru o vreme, s-a parut ca producatorii acestor supercars au fost reticenți la ideea de a crea modele electrice, dar se pare ca incep sa ia in considerare din ce in ce mai mult aceasta opțiune. De fapt, cei de la Lamborghini au dezvaluit recent noul lor supercar hibrid Countach. Lamborghini Countach a fost unul dintre cele mai iconice modele ale companiei in anii 1970, cand a debutat pentru prima data. Prezenta margini plate ascuțite, care l-au facut sa arate destul de „fioros”, in comparație cu marginile… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

