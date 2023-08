Intesa Sanpaolo negociază achiziția First Bank Romania Tranzacția ar putea fi evaluata la aproximativ 200 de milioane de euro. Intesa Sanpaolo SpA, din Italia, este in discuții pentru a cumpara First Bank din Romania de la fondul de investiții american JC Flowers & Co, susține Bloomberg, care citeaza surse apropiate tranzacției. Negocierile sunt in desfașurare și nu exista nicio certitudine ca vor duce la o ințelegere, au spus acestea. Purtatorii de cuvant ai Intesa, JC Flowers și First Bank au refuzat sa comenteze. Intesa, cea mai mare banca din Italia, cauta achiziții bolt-on in țarile europene in care are deja o prezența. Marco Elio Rottigni, șeful… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

