Stiri pe aceeasi tema

- Articolul VIDEO Caravana A.U.R Buzau, acțiuni in județ pentru promovarea produselor tradiționale:”In Romania se fac lucruri bune și de calitate” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Peste 100 de membri și simpatizanți ai Alianțeti pentru Uniunea Romanilor au participat in weekend la Buzau, la…

- Daca stați rau cu colesterolul, nu va duceți astazi la Berca, unde se desfașoara cea de-a zecea ediție a Festivalului Carnaților de Pleșcoi. De la orele pranzului pana seara, gratarele vor sfarai fara oprire, iar muzica buna ii va incanta pe cei veniți sa targuiasca sau sa se distreze. Ieri, in prima…

- Fumul gratarelor incinse si mirosul interzis pofticiosilor ademenesc sute de turisti in comuna buzoiana Berca, la Festivalul Carnatilor de Plescoi. Standurile producatorilor atestati au fost asaltate de clienti

- Sambata și duminica, la Berca are loc a zecea ediție a Festivalului Carnaților de Pleșcoi, in organizarea Consiliului Județean, in parteneriate cu mai multe instituții, locul de desfașurare fiind targul comunal. Producatorii locali atestați vor fi prezenți cu produse tradiționale, precum, carnați de…

- Festivalul Carnaților de Pleșcoi, eveniment ajuns la cea de-a zecea ediție, va fi organizat anul acesta in perioada 30 septembrie–1 octombrie, la Berca. Festivalul Carnaților de Pleșcoi aduce in prim plan tradiția și gustul autentic al renumiților Carnati de Plescoi, produs romanesc recunoscut si protejat…

- Articolul Festivalul Carnaților de Pleșcoi, organizat in perioada 30 septembrie – 01 octombrie, la Berca se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Festivalul Carnaților de Pleșcoi, eveniment ajuns la cea de-a 10-a ediție, va fi organizat anul acesta in perioada 30 septembrie – 01 octombrie, la Berca.…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a pierit inecat in apele raului Buzau, dupa ce a salvat de la moarte o fetița care nu știa sa inoate. Trupul barbatului a fost gasit abia a doua zi. Tragedia in care a murit Dan Bratosin s-a produs sambata, pe raza localitații Berca. Barbatul, de loc …

- Dupa scandalurile de la examenul de maturitate – Bacalaureat, au urmat…rezultatele concursului. Dupa MEN, EduPedu si Bacplus.ro, in Buzau o singuraunitate de invatamant a avut promovabilitate 100.0%: Colegiul National B.P. Hasdeu, unde media generala a fost de 8,99, la examen fiind prezenti 301 candidati.…