- FK Csikszereda Miercurea Ciuc a invins-o pe Gloria Buzau cu scorul de 3-2, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a ligii secunde de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Gloria Buzau a terminat la egalitate, scor 1-1(0-0), pe teren propriu, cu CSM Slatina, sambata, 20 august 2022, in etapa a 3-a din Liga 2. Buzoienii au revenit și au salvat un punct in prelungiri, in ciuda unei dominari clare a Gloriei, oaspeții reușind sa conduca pe tabela. Gloria Buzau ramane neinvinsa…

- Fotbaliștii antrenați de Cristi Pustai bifeaza a doua victorie in acest inceput de campionat, dupa ce au reușit sa se impuna in deplasare la Metaloglobus București. Gloria a intors rezultatul dupa ce s-a vazut condusa pe tabela și s-a impus cu 3-1(2-1)), sambata13 august 2022, in etapa a 2-a din eșalonul…

- FCSB a obtinut doar un punct in etapa a 4-a Superligii, remizand 1-1, in partida cu CS Mioveni. Gazdele au deschis scorul in minutul 45 prin Ionut Balaur, iar ros-albastrii au reusit egalarea in minutul 79, prin David Miculescu.

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. In urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului, Politehnica Iasi se va confrunta in acest an, in ordine, cu Otelul Galati (deplasare, 6 august), Viitorul Pandurii Targu Jiu (acasa, 13 august),…

- Federatia Romana de Fotbal a publicat clasamentul actualizat al Academiilor de Fotbal din Romania, pe anul 2022. Farul a primit cea mai mare nota. FCU Craiova si Hermannstadt nu au indeplinit punctajul necesar si vor fi amendate cu cate 100.000 de lei. Farul Constanta, clubul lui Gica Hagi, s-a clasat,…

- In topul cluburilor cu cele mai bune Academii de Fotbal din Romania, in urma clasificarii Federatiei Romane de Fotbal, conduce detasat, pentru al patrulea sezon la rand, Farul Constanta Punctajul gruparii de pe litoral a crescut in acest an de la 96,11 puncte la 96,70 puncte, dintr un total maxim de…

- Gloria Buzau a disputat primul amical al verii, la Rm. Sarat, impotriva divizionarei a 4-a, Vointa Lanurile, reprezentanta Buzaului in faza regionala a Cupei Romaniei, in care va debuta miercuri, pe terenul galatenilor de la Unirea Branistea. Un amical fara istoric, incheiat la scor, 8-1 pentru trupa…