Stiri pe aceeasi tema

- Penitenciarul București-Rahova a inaugurat, astazi, o noua secție de deținere cu 196 de locuri de cazare, in prezența ministrului Justiției, Alina Gorghiu. Astazi, la Penitenciarul București-Rahova, s-a inaugurat o noua secție de deținere, cu o capacitate de 196 de locuri, dar și noile cabinete medicale…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a admis in parte sesizarea Asociației Civice pentru Demnitate in Europa, condusa de Dan Tanasa, ce viza discursul rasist al premierului Ungariei, Viktor Orban, susținut in iulie 2022 la Universitatea de Vara de la Tușnad, arata parlamentarul…

- Alina Gorghiu, Ministrul Justiției, a anunțat la Oradea ca informațiile oficiale obținute de la autoritațile italiene indica faptul ca decizia Curții de Apel Bari a fost sa-l repatrieze pe Ionel Arsene. „Pentru ca exista un subiect de interes national sa-l abordez pe acesta, toata presa a fost interesata…

- Trei miniștri și șeful ANTA sint de la Ratuș. Este vorba despre ministru al Infrastructurii Andrei, ministrul Muncii Alexei Buzu, ministrul de Interne, Adrian Efros și noul șef ANTA Vasile Chetrușca. Buzu susține ca au fost colegi de școala. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii Puterea a Patra,…

- Trei miniștri și șeful ANTA sunt de la Ratuș. Este vorba despre ministru al Infrastructurii Andrei, ministrul Muncii Alexei Buzu, ministrul de Interne, Adrian Efros și noul șef ANTA Vasile Chetrușca. Buzu susține ca au fost colegi de școala. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii Puterea a Patra.

- Guvernul a aprobat, joi, Programul de susținere a producției de legume cultivate in spații protejate pentru perioada 2023 – 2024, precum și alocarea unor sume suplimentare pentru programul de susținere a producției de tomate in spații protejate pentru anul 2023. Astfel, legumicultorii care inființeaza…

- Echipa feminina a Spaniei nu va mai disputa meciuri pana cand conducerea federatiei va fi schimbata, conform unei declaratii comune, la cateva ore dupa ce Luis Rubiales a reclamat „feminism fals” si un „asasinat social” al sau, refuzand sa demisioneze. Seful federatiei se confrunta, de cateva zile,…