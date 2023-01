Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Formare Profesionala al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava a anunțat ca este pregatit sa inceapa primele cursuri de formare profesionala din 2023, iar in baza semnalelor venite de la angajatori se va acorda prioritate calificarilor din domeniul ...

- Producatorul de componente auto Lear Corporation Romania, subsidiara locala a concernului american Lear Corporation, cu vanzari globale de peste 19,3 mld. dolari, are disponibile in prezent 91 de locuri de munca pentru confectioneri, prelucratori in industria textila la fabrica din parcul industrial…

- Companie din Turda, cel mai mare producator de placare cu piatra din Europa, angajeaza: PERSOANA CARE SE OCUPA DE ADMINISTRAREA CLADIRII, INTREȚINEREA ACESTEIA, CURAȚENIE Contact: Persoanele interesate pot solicita informatii suplimentare de la: Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca …

- Continue reading Germanii de la Stada pornesc constructia fabricii de peste 50 mil. euro din Turda, estimata sa fie gata in doi ani, prima din Romania construita de o companie internaționala at Info real.

- Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Suceava organizeaza vineri, 11 noiembrie, in parteneriat cu Centrul de Urgente Sociale Suceava al Institutului pentru Parteneriat Social Bucovina, o bursa a locurilor de munca destinata special refugiatilor din Ucraina, a anuntat purtatorul de cuvant…

- Cel mai mare operator hotelier din Bihor, SC Turism Felix, iși inchide din aceasta luna majoritatea locațiilor din stațiunea Baile Felix. Motivul: prețul mare al facturilor de electricitate și numarul redus de amatori, in aceasta perioada. In cel mai bun caz, unitațile de cazare ar putea fi redeschise…

- Eckerle Automotive in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviu miercuri, 2 NOIEMBRIE 2022 ora 10.00 la sediul firmei din Turda, str. Luncii nr. 4 (

- Un muncitor de la compania de salubrizare din Galați a murit dupa ce a fost strivit de autoutilitara condusa de colegul lui. Accidentul s-a produs sambata pe o strada din oraș in timpul serviciului.