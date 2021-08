Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a fost eliminata din Europa Conference League la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu echipa albaneza KF Laci, 0-0, joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al competitiei. AGERPRES (AS-editor:…

- Campioana Ligii 1 si castigatoarea Cupei Romaniei se intalnesc in primul meci al noului sezon, cu trofeul Supercupei pe masa! Partida se joaca sambata, 10 iulie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala, informeaza News.ro. CFR Cluj spera sa cucereasca a doua Supercupa a Romaniei consecutiva, in…

- Fostul mare fotbalist al Baniei, Teo Taralunga, implineste astazi 76 de ani. Extrema „Campioanei unei mari iubiri“ a acordat un scurt interviu pentru site-ul Universitatii Craiova , in care povesteste momentele unice prin care a trecut imbracat in alb-albastru. VEZI VIDEO! Teodor Țaralunga s-a nascut…

- CS U Craiova a caștigat la Giurgiu in fața echipei de copii trimisa in teren de Toni Petrea, in penultima etapa a play-off-ului. Succesul a venit la limita, 1-0. Cronica meciului FCSB - CS Universitatea Craiova 0-1, AICI Fara obiectiv in finalul de sezon, FCSB a trimis pe teren o echipa de puști, majoritatea…

- Edi Iordanescu (42 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat victoria echipei sale cu Universitatea Craiova, scor 3-1. Cronica meciului CS U Craiova - CFR Cluj, AICI Antrenorul liderului din play-off s-a declarat entuziasmat de prestația elevilor sai, precum și de obținerea altor 3 puncte, extrem…

- Dan Nistor (33 de ani) și Marius Constantin (36), doi dintre pilonii de baza ai Universitații Craiova, au oferit declarații dupa meciul pierdut cu FC Botoșani, scor 2-3. Cronica meciului Universitatea Craiova - FC Botoșani, AICI Mijlocașul Craiovei, autorul golului de 1-1, din penalty, spune ca echipa…