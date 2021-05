Stiri pe aceeasi tema

- Tony Hall, care coordona redactia de stiri a grupului BBC in perioada celebrului interviu din 1995 cu printesa Diana, a demisionat sambata din functia de presedinte al muzeului londonez National Gallery, scrie AFP, citata de hotnews.ro.

- BBC nu a respectat standardele de integritate și transparența cu privire la modul în care a convins-o pe prințesa Diana sa acorde rețelei de televiziune un interviu în 1995, iar jurnalistul implicat, Martin Bashir, a folosit metode înșelatoare, a concluzionat joi o ancheta independenta,…