Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca le-a dat asigurari investitorilor americani, pe care ii incurajeaza sa vina in Romania, ca Executivul de la Bucuresti este unul functional, iar schimbarea componentei acestuia nu ar trebui sa afecteze mediul de afaceri. "Am dat tuturor asigurarile necesare ca aceasta criza este de scurta durata, ca Guvernul este unul functional si ca presedintele Iohannis impreuna cu Guvernul vor gestiona in continuare treburile publice in Romania si ca…