- In urma cu doar cateva clipe s-a incheiat meciul de pe batranul stadionul ”Viorel Mateianu”, unde s-au intalnit echipele: CS Minaur Baia Mare și Politehnica Timișoara. Meciul a contat pentru primul etapa din Seria A a play-out-ului Ligii 2. Scorul final a fost 2-1 pentru baimareni. Golurile echipei…

- Echipa feminina de fotbal Politehnica Timișoara, liderul Ligii I, s-a intarit in chiar ultima zi a perioadei de achiziții. Poli Timișoara și-a asigurat serviciile jucatoarei Tristan Corneil, canadianca in varsta de 29 de ani, informeaza frf.ro.„Tristan Corneil evolueaza pe postul de fundaș central,…

- Fanii echipei de fotbal Sepsi OSK din Sfantu Gheorghe au donat clubului covasnean peste 12.300 de lei pentru plata amenzii primite dupa meciul cu FCU Craiova, desfasurat la finele lunii ianuarie. Banii au fost colectati la meciul cu CFR Cluj, jucat luni seara la Sfantu Gheorghe, se arata intr-o postare…

- Florea Ispir, legenda a clubului ASA Targu Mureș, dar și a fotbalului romanesc, a acordat un interviu amplu, de colecție, pentru principalul ziar de sport din țara, Gazeta Sporturilor. "Veneau cam 10.000 la fiecare meci, iar cand incepeau sa strige „Shakespeare", asa imi spuneau, mi se facea pielea…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a cucerit Cupa Romaniei la baschet feminin, dupa ce luni, 27 februarie, a invins in finala pe FCC Baschet UAV Arad, cu scorul de 109-63, pe sferturi: 40-19, 26-11, 26-18 și 17-15. Meciul s-a disputat la „Sepsi Arena" din Sfantu Gheorghe, gazda Turneului Final 8, care s-a…

- Echipa de handbal masculin CS Minaur Baia Mare intra in jocurile din Cupa Romaniei din turul al doilea al competiției. Deocamdata va intalni un adversar facil, CS Unirea Sannicolau Mare, echipa care vine din liga secunda. Meciul se va disputa in data de 5 aprilie, iar prima șansa o au minauriștii, așa…

- Vineri, 10 februarie 2023, incepand cu orele 17:00, se va disputa meciul cu Baroul Maramureș, in memoria lui Octavian Cioltea (Bunicu). Meciul se va disputa la Sala Sporturilor “Lascar Pana” din Baia Mare. Lorul FC Prietenia cuprinde 13 jucatori: Petre Konyicska – Bran Claudiu, Stefan Sarca, Florin…

- Potaissa Turda va evolua in acest week-end in alte doua partide amicale. Vor fi ultimele doua jocuri inainte de debutul oficial in 2023. Turdenii vor infrunta Politehnica Timișoara intr-un „dublu duel”, vineri și sambata. Meciul de vineri este programat la ora 18:00, iar cel de sambata la ora 11:00.…