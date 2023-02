Stiri pe aceeasi tema

- Grupul paramilitar Wagner, care a inceput din vara lui 2022 sa recruteze prizonieri din penitenciarele Rusiei pentru a-i trimite pe frontul din Ucraina, a suspendat „complet” aceasta campanie, a anunțat joi, 9 februarie, Evgheni Prigojin, fondatorul grupului, citat de Reuters.„Recrutarea detinutilor…

- Grupul de mercenari ruși Wagner a incetat sa recruteze prizonieri pentru a lupta in Ucraina, a declarat joi șeful gruparii paramilitare, Evgheni Prigojin, transmite Reuters . „Recrutarea de prizonieri de catre compania militara privata Wagner a incetat complet”, a declarat Prigojin intr-un raspuns pentru…

- Procurorii internaționali au declarat miercuri ca au gasit „indicii puternice” ca dictatorul rus Vladimir Putin a aprobat utilizarea in Ucraina a unui sistem de rachete rusesc care a doborat zborul Malaysia Airlines MH17 deasupra estului Ucrainei in 2014, transmite Reuters . Cu toate acestea, ei au…

- Rusia a trimis intariri in estul Ucrainei inainte de o posibila noua ofensiva, a declarat un guvernator ucrainean, dar serviciile de informatii britanice au apreciat marti, 7 februarie, ca este putin probabil ca Moscova sa dispuna de suficiente forte pentru a influenta intr-un mod semnificativ cursul…

- Ucraina se asteapta la o eventuala ofensiva majora din partea Rusiei in jurul datei de 24 februarie, dar Kievul are rezervele necesare pentru a respinge fortele Moscovei, chiar daca noile livrari de armament occidental nu vor efectuate pana atunci, a declarat duminica ministrul ucrainean al apararii…

- Politia norvegiana a anuntat vineri, 3 februarie, ca intentioneaza sa il interogheze in continuare pe Andrei Medvedev, fost comandant in cadrul gruparii ruse de mercenari Wagner, care a fugit luna trecuta din Rusia in Norvegia dupa ce a luptat in razboiul din Ucraina, informeaza agenția Reuters, preluata…

- Șeful gruparii paramilitare ruse, Evgheni Prigojin, da asigurari ca orașul Bahmut va fi cucerit și spune ca mercenarii Wagner ”au lucruri de invațat” de la armata ucraineana, relateaza The Moscow Times și AFP, citata de News.ro . ”Armata ucraineana lucreaza eficient, in mod coerent. Avem de invatat…

- Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…