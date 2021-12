Stiri pe aceeasi tema

- USR cere demisia ministrului de Interne Lucian Bode reclamand modul in care fortele de ordine au fost reactionat in cazul protestului organizat de AUR la Parlament, dupa ce mai multi protestari au patruns in curtea Parlamentului si au vandalizat mai multe masini.

- Deputatul USR Dan Barna a declarat la Digi24 ca in parcarea Parlamentului sunt vandalizate mașini și ca au fost acte de distrugere, fiind vorba despre acte de violența și de provocare mult peste limita de exprimare civica.

- Donald Trump nu poate bloca transmiterea catre Congres a documentelor Casei Albe care l-ar putea implica în atacul din 6 ianuarie de la Capitol Hill, a decis joi o Curte federala de apel, informeaza AFP.Aceasta decizie deschide calea pentru transferul acestor arhive catre o comisie parlamentara…

- O comisie parlamentara speciala de ancheta a votat marti în favoarea unei actiuni în justitie pentru "obstructionarea activitatii Congresului" împotriva fostului consilier al presedintelui Donald Trump, Steve Bannon, care refuza sa participe la investigatiile privind asaltul…

- O comisie parlamentara de ancheta a inițiat joi proceduri pentru „obstrucționarea activitații Congresului” împotriva lui Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump care refuza sa participe la investigațiile sale asupra asaltului de la Capitoliu, potrivit AFP.Bannon a fost…

- Poliția a dat 42 de amenzi in urma protestelor de sambata, fața de restricțiile anti-COVID. Ministrul de interne, Lucian Bode, a spus ca protestul a fost pașnic, deși printre manifestanți se aflau și grupuri care indemnau la violențe și au atacat forțele de ordine cu apa și alte obiecte, conform Digi24.…

- In cel mai recent interviu acordat, fostul președinte american Donald Trump a declarat ca este decis sa revina la Casa Alba, astfel ca va candida la alegerile din 2024. „Doar diagnosticul unui doctor” ar putea opri candidatura lui Donald Trump, al 45-lea presedinte al Americii, pentru alegerile prezidentiale…