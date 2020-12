Stiri pe aceeasi tema

- Petruța nu este straina de faima, caci are in familie un artist cunoscut. Tanara cantareata este sora mai mica a lui Babi Minune, descoperit in urma cu mai mulți ani de postul Acasa TV. Sora lui Babi a aparut de mica in videoclipuri, insa atunci nu facea altceva decat sa danseze alaturi de fratele ei,…

- La doar 21 de ani, Petruta Dobre este una dintre revelațiile momentului in muzica de petrecere din Romania, videoclipurile sale acumuland pe Youtube milioane de vizualizari. Cea mai recenta piesa, “Te sarut cu inima”, in colaborare cu Alex Mica, a acumulat in doar doua saptamani aproape 2 milioane de…

- Avem nevoie de muzica, avem nevoie sa ne umplem sufletul! Muzica lor este ca o „bijuterie” slefuita cu „o precizie minutioasa” (Die Presse/Der neue Merker). Cu prilejul Zilei Nationale a Austriei, ansamblul de coarde austriac aflat in cea mai puternica ascensiune pe scena internationala muzicii de…

- Catina este o planta care are beneficii surprinzatoare pentru sanatate, de aceea este folosita de secole de popoarele asiatice in medicina tradiționala. Medicamentul natural care vindeca zeci de afecțiuni Astfel, catina are un conținut ridicat de vitamine, iar in combinație cu mierea o sa obții un preparat…

- Din pacate, dupa doua saptamani de lupta pentru viața, copila a fost declarata decedata. Pe 14 septembrie, mașina condusa de o femeie a fost lovita in plin de un autotren care circula pe șoseaua de centura, la ... The post Tragedie: fetița de 14 ani ranita intr-un accident grav, in Timiș, chiar in prima…

- Intre periplurile sale pe langa ciobanii banațeni, Raul Borlea, solistul care a lansat refrenul ”Imi place viața la stana/Sa tund oile de lana/ Sa fac branza, sa fac caș/Pentru domnii din oraș”, a ales sa se stabileasca in Timișoara și nu mai vrea sa se reintoarca in America. ”Dorul de casa, distanța…