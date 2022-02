Interviu neconvențional. Dacă aş iubi un poet… Vasilica Ilie este o tipa talentata intr-ale scrisului. Si un om bun, cu suflet deschis. Si, ca mine, ca multi dintre voi, fata de la tara, care mai poarta, inca, mirosul pamantului in rarunchi. Care mai stie cum firul de iarba tresalta vesel din orice. Si care n-a uitat nici satul de odinioara, nici oamenii lui, nici traditiile de pe vremea copilariei. Ei, si care ne spune, intr-un mod aparte: daca as iubi un poet… Intrebare: Esti fata din Baragan. De la vantoase si de la ciulini, cum zis-au marii inaintasi. Povesteste-ne cum sunt verile si cum sunt iernile in Baragan. Raspuns: Bine te-am gasit,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vali Hotea, regizorul filmului „Lebensdorf” care va fi lansat in cinematografe pe 11 februarie, a marturisit, intr-un interviu pentru News.ro, ca provocarea de a face o comedie este ca povestea sa „fie rupta din viata” si sa „nu fii prea incrancenat”. Avand in spatele camerei nume precum Ada Solomon,…

- La final de 2021 tragem linie și vedem cate mașini electrice s-au vandut in Romania in anul care tocmai s-a incheiat. APIA ne spune ca au fost 6338 de romani care au trecut pe electric, ceea ce reprezinta o dublare a clienților din 2020. Așadar, se observa o creștere constanta a numarului de electrice…

- Smiley a fost luat prin surprindere in aceasta dupa-amiaza de o intrebare pe care i-a adresat-o chiar o persoana apropiata. Ei bine, pe moment, indragitul artist nu a știut cum sa reacționeze sau ce raspuns sa ofere, insa la doar cateva ore dupa a scris un mesaj cu care și-a impresionat marea comunitate…

- Florin Nița, 34 de ani, a fost desemnat „Fotbalistul anului” in ancheta Gazetei Sporturilor, dar e dezamagit de ce i se intampla la Sparta Praga. Ingerul pazitor al echipei naționale a ajuns rezerva la Sparta, iar antrenorul Pavel Vrba nu-i ofera niciun fel de explicații. Crede ca e tratat astfel doar…

- Pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne a scris in seara in care Moș Nicolae era așteptat in casele romanilor sa puna daruri in ghete despre solicitarea unui șofer cu permisul suspendat. „Intrebare primita pe Facebook MAI:-“Eu am permisul suspendat 3 luni. Ca tot vine Moș Nicolae asta seara,…

- In acest articol, voi vorbi in mare parte despre propria experienta si despre ce vad ca se intampla in jurul meu. Voi vorbi in calitate de proaspat absolvent al unei facultati de Drept si al unui program de master. Din copilarie ni se adreseaza clasica intrebare: "Tu ce vrei sa te faci cand vei fi mare…

- Benone Sinulescu a murit la varsta de 84 de ani, dupa ce in ultima perioada a fost internat de mai multe ori in spital, din cauza problemelor de sanatate. Acesta s-a stins din viața din cauza unei pneumonii. In ultimii ani, interpretul de muzica populara s-a retras de pe scena și s-a mutat impreuna…